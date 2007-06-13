Zilk und Bulle gegen Alzheimer

Auch am Dienstag wurden die grauen Gehirnzellen unterstützt. Die - immer gleichen - Bilder des angeschossenen Achtjährigen waren häufig zu sehen. Und schon längere Zeit haben wir am Dienstag Abend die Möglichkeit, uns bei den Wiederholungen des "Bullen von Tölz" an den jeweiligen Täter zu erinnern. Gut trainierte Gehirnakrobaten schaffen es gar, ganze Dialoge mitzusprechen. Danke ORF!