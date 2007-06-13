Zilk und Bulle gegen Alzheimer

Wie internationale Studien beweisen, nimmt Alzheimer weltweit rasant zu. Auch der ORF scheint sich dieser Problematik anzunehmen. Am Montag wurde in zahlreichen Sendungen immer wieder von der Geburtstagsfeier des Wiener Altbürgermeister im Hirschstettner Reservegarten berichtet, damit sich ein jeder noch so unkonzentrierter oder sturer Zuschauer das Ereignis, Zilk ist 80, einprägen konnte.
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Auch am Dienstag wurden die grauen Gehirnzellen unterstützt. Die - immer gleichen - Bilder des angeschossenen Achtjährigen waren häufig zu sehen. Und schon längere Zeit haben wir am Dienstag Abend die Möglichkeit, uns bei den Wiederholungen des "Bullen von Tölz" an den jeweiligen Täter zu erinnern. Gut trainierte Gehirnakrobaten schaffen es gar, ganze Dialoge mitzusprechen. Danke ORF!