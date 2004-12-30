Zimt und Anis: Gewürze, die den Körper wärmen

Wer die natürliche Kraft und Wärme der Gewürze nützt, dem kann ein strenger Winter nicht viel anhaben. Zimt, Anis und Ingwer machen nämlich innen warm, wenn es draußen eisig kalt ist.



Nicht nur in der traditionellen chinesischen Medizin, sondern auch in der westlichen Welt spielen Gewürze - wenn auch noch großteils unbewusst - eine wichtige Rolle. Enthalten doch etwa der allseits beliebte Punsch oder Großmutters Lebkuchen und Weihnachtskekse genau jene Inhaltsstoffe, die von innen wohlig wärmen: so etwa Zimt, Anis, Kardamom oder Ingwer. Bewusst eingesetzt, können Gewürze daher nachhaltig zum Wohlbefinden beitragen und damit auch dazu beitragen, Erkältungskrankheiten vorzubeugen.



Auch Pfeffer, Koriander oder Kreuzkümmel heizen dem Körper ein, wirken dabei keimtötend, treiben den Kreislauf an und unterstützen praktisch alle Körperfunktionen.



Winterfit macht ebenso heißes Wasser, das kohlensäurefrei und mineralstoffarm sein soll. Regelmäßig getrunken, reinigt es den Körper und fördert das Schwitzen, das wiederum den Körper von Krankheitserregern und Giftstoffen befreit. Dörrobst und Honig geben natürliche Süße und ebenfalls Kraft.