Zirkus und Europacup

Im Achtelfinale sind die großen fünf Ligen wieder unter sich, stellen 14 der 16 Teilnehmer, nur Kopenhagen und Donezk sind noch dabei. Sensation! In der Europa League, quasi der zweiten Liga, nehmen an der Runde der letzten 32 immerhin noch 17 Nationen teil. Das sieht schon eher nach Europa aus. Und es finden sich durchaus interessante Partien: Sparta Prag gegen Liverpool, Benfica-Stuttgart oder Anderlecht-Ajax. Früher einmal waren das Schlager. Jetzt sind solche Partien nur noch das donnerstägliche Chill-out nach den Zirkusabenden der Champions League.



Bis den Fans irgendwann der Zirkus fad wird.