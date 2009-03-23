Zirkusluft hautnah

Wenn der Turnsaal mit Trapez, Einrädern, Jonglierbällen und -tüchern, Pedalos und gespannten Seilen angereichert wird, heißt es wieder einmal: Die Zirkusvorstellung kann beginnen. Schon in der Garderobe wurlt es vor kleinen und großen Lernwilligen, die aufgeregt ihrer Kursstunde entgegenfiebern. Denn das Üben am Einrad, Trapez oder Seil macht allen sichtlich großen Spaß. Auch wenn es sehr lange dauert, bis so manche Übung wirklich gut gelingt, ein Aufgeben gibt es nicht, dazu ist der Ehrgeiz viel zu groß.



Erfolg für jeden



Im Gegensatz zur gewöhnlichen Turnstunde, wo meistens nur die Sportlichsten brillieren, ist in einer Zirkusstunde "für jeden etwas dabei, auch für jene, die nicht der körperlichen Idealform entsprechen", erklärt der Trainer Daniel Gajdusek-Schuster alias Daniel Morelli. Die große Auswahl an Zirkuskunststücken bietet eben allen die Möglichkeit, Erfolg zu haben. Von der Tücherjonglage bis zum Einradfahren. Allen voran steht die Freude an der Bewegung.



Der Zirkus ist kein Mannschaftssport, aber trotzdem zählt auch sehr stark die soziale Komponente. Man muss aufeinander Rücksicht nehmen - etwa beim Bilden von Menschenpyramiden. Die Stärkeren - also jene, die beim Wettrennen oft die Letzten sind - bilden dann die Stütze der Gruppe, was neue Erfolgsmöglichkeiten eröffnet.



Große Vielfalt



Allen voran steht die Freude an der Bewegung mit dem Fokus Zirkus. Die österreichischen Kinderzirkusse setzen auf eine Vielfalt der Angebote. Die Tücherjonglage etwa bildet, weil langsam, bunt und ansprechend, einen guten Einstieg für Kinder in die Kunst des Jonglierens. Schwieriger wird es dann schon bei der Tellerbalance, dem Fahnenschwingen oder dem Diabolo. Erst mit sieben oder acht Jahren lernen die Kinder, mit Bällen zu jonglieren.



Beim Jonglieren wird die Auge-Hand-Koordination geschult. Dabei kommt es zu einer Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, weil beide Gehirnhälften gleichzeitig aktiv sein müssen. Jonglieren funktioniert allerdings nur dann, "wenn ich ganz da bin", erklärt Daniel Gajdusek-Schuster.



Als gute Vorübung zum Einrad dient das Pedalo. Hier tritt man stehend kräftig in die Pedale und bewegt sich auf kleinen Rädern vorwärts. Dieses Gerät ist auch schon für Kindergartenkinder geeignet.



Trapez und Seiltanz



Großen Andrang gibt es beim Trapez. Die Kinder klettern auf einen Kasten, ergreifen die Trapezstange und schwingen hin und her, um sich schließlich auf einer dicken Turnmatte fallen zu lassen. Schaukeln ist der Urreiz, den schon Ungeborene im Mutterleib erfahren und regt besonders das Gedächtnis an.



Beim Seiltanz - im Turnsaal ist das Seil natürlich nur etwa 30 Zentimeter über dem Boden gespannt - ist der ganze Körper massiv gefördert. Hier kommt es auf eine gute Gesamtkörperbalance an. Es geht dabei aber auch um eine gewisse Risikoerfahrung und das Einschätzen des eigenen Könnens.



Das Tolle am Zirkus ist, dass jedes Kind etwas für sich finden kann. Dabei geht es aber nicht um Wettbewerb mit anderen, denn man misst sich nur mit sich selbst.



Abschlussaufführung



Die meisten Kinderzirkusse bieten am Ende des Jahres eine Aufführung. Der in Baden beheimatete Circus Quer von Daniel Gajdusek-Schuster probt dafür ab Mai intensiv. Die größeren Kinder präsentieren sich am Trapez oder Laufrad. Die kleineren düsen mit dem Pedalo über die Zirkusbühne. Eine Menschenpyramide rundet das Programm ab.



So mancher Zirkus, wie etwa der Zirkus Federleicht, bietet auch ein Sommercamp an. Die Kinder können dabei täglich trainieren und sich so die Künste aneignen. Wer mit der Zeit allerdings mehr Zirkusluft schnuppern will und sich der Artistik mitunter auch beruflich widmen will, ist in Österreich weniger gut bedient. Denn professionelle Zirkusschulen mit Vorbereitung auf eine Artistenlaufbahn gibt es hier nicht. Interessierte müssen da schon etwa ins benachbarte Ungarn auswandern.

Zirkuskurse und Sommercamps

Circus Luftikus



www.juvivo.at/circusluftikus.aspx



Tel: 0664/433 44 79



Zirkusschule Kaos



www.kaos.at



Tel: 0650/278 96 55



Daniel Morelli



www.morelli.at



Tel: 0664/531 05 42



Zirkus Federleicht



www.zirkusfederleicht.at



Tel: 0664/477 79 84



Kinder circus Welt



www.mamizi.at



Tel: 0676/306 95 61



www.vhs.at



Tel: 01/893 00 83