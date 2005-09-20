Zitate zum Wahlausgang

"Niemand außer mir ist in der Lage, eine stabile Regierung zu stellen."



BundeskanzlerGerhard Schröder (SPD)



"Die Union hat damit einen klaren Auftrag, unter schwierigen Bedingungen eine Regierung zu bilden. Ich werde das in Kürze beginnen."



Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel



"Ich sage auch ganz freimütig, dass wir uns natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht hätten."



Dieselbe



"Wir müssen dieses Ergebnis als Auftrag verstehen, dass wir bei der Gestaltung des Landes weiter mitwirken. Ob das in der Opposition ist oder in anderer Rolle, das werden wir sehen."



Außenminister Joschka Fischer (Grüne)



"Es wird keine Ampel in Deutschland geben mit den Freien Demokraten (...) Träumen Sie weiter, nicht mit uns."



FDP-Chef Guido Westerwelle



"Schwarz-gelb ist verhindert, dafür haben wir gesorgt."



Oskar Lafontaine, Spitzenkandidat der Linkspartei



"Das Ergebnis ist interessant."



Jürgen Thumann, Präsident der Deutschen Industrie (BDI)