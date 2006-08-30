Zivis kämpfen um ihr Geld

Dass die gesamte Nachforderungsprozedur genau darauf ausgelegt sei, steht für Florian Seidl, stellvertretender Obmann der Plattform für Zivildiener außer Zweifel: "Das Gesetz ist absichtlich kompliziert konstruiert, um möglichst viele Zivildiener um ihre Ansprüche zu betrügen!" Allein, um dieses Vorhaben unmöglich zu machen, ruft er alle Männer, die zwischen dem 1. Jänner 2001 und dem 2. Februar 2006 ihren Zivildienst abgeleistetet haben, dazu auf, noch rasch ihre Anträge einzubringen. "Kämpft um euer Geld."



Iris Müller-Guttenbrunn, Sprecherin von Innenministerin Liese Prokop, erklärte im Gespräch mit der "WZ", dass bisher 20 Millionen Euro an 17.000 ehemalige Zivildiener nachgezahlt worden sind. Kritik, wonach das Innenministerium nicht informiere, verneint sie vehement: "Die Zivi sind sehr gut über den Stand der Dinge informiert!" Eine Aussage, die Seidl nicht akzeptiert. Durch Anrufe in den vergangen Wochen wisse man sehr genau, dass viele Zivildiener keine Ahnung von ihren Ansprüchen haben.