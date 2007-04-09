Zögern vor der Wahl des Präsidenten

Etwa 18 Millionen Menschen - und damit 42 Prozent der Wahlberechtigten - haben noch immer nicht den Mann oder die Frau auserkoren, die sie gern in den Elysée-Palast schicken möchten. Und das kann deutlich die Chancen jener beiden Kandidaten erhöhen, die dem Duo Sarkozy-Royal auf den Fersen folgen. Francois Bayrou, der Zentrumsbürgerliche, liegt nur einige wenige Prozentpunkte hinter der Sozialistin. Und Jean-Marie Le Pen von der rechtsextremen Nationalen Front spekuliert darauf, wie schon bei der Präsidentenwahl 2002 vom Schwächeln der Linken profitieren und an Royal vorbeiziehen zu können.

Unsicher beim Angebot

Warum aber wissen Millionen Franzosen noch nicht, wen sie zum Nachfolger von Jacques Chirac küren wollen? "Wähler fragen sich, ob die Hauptkandidaten ihrer Aufgabe im höchsten Amt der Republik gerecht werden können und zweifeln etwas daran", erklärt Stephane Rozes vom Meinungsforschungsinstitut CSA. Frederic Dabi vom Institut IFOP nennt das schlicht "die Unsicherheit, was das Angebot angeht". Vor zwölf Jahren war dies ähnlich, als es nach 14 Jahren unter Präsident Mitterrand "ebenfalls um eine Wahl der Erneuerung ging".



Sarkozy und Royal sind jedenfalls vorgewarnt. Noch im Februar 1995 lag der Neogaullist Chirac mit dürftigen 13 Prozent in den Umfragen weit hinter seinem bürgerlichen Rivalen Edouard Balladur und dem Sozialisten Lionel Jospin, um dann doch beide zu besiegen. Und 2002 traute kaum jemand Le Pen zu, an Jospin vorbei in die Stichwahl gegen Chirac zu gelangen. Denn in Umfragen geben sich seine Anhänger nicht unbedingt zu erkennen.