Zollagenden wandern in die Finanzsektion

Im Finanzministerium ist man dabei, der Zollwache samt -verwaltung in Hinblick auf die EU-Erweiterung eine neue Struktur zu verpassen. Wobei im Ministerium die Zollagenden zur Finanz- und Steuersektion wandern. Auch die nachgeordneten Einheiten werden bis Herbst 2002 zusammengeführt. "Am Ende wird beides zusammenfließen", bestätigte Finanzstaatssekretär Alfred Finz im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Die Zollbeamten wurden über diesen Plan bereits informiert. Bis Oktober ist eine Projektgruppe in der Sektion III, wo der Zoll derzeit angesiedelt ist, beauftragt, einen Umsetzungsplan auszuarbeiten.