Zombie Musikfernsehen

"Musikfans begeistert: MTV kehrt wieder ins Free-TV zurück" - so titelten am Donnerstag Online-Medien. Tatsächlich soll ab 2018 der Musiksender wieder frei empfangbar im Fernsehen ausgestrahlt werden. Sieben Jahre, nachdem MTV ins Pay-TV verbannt wurde, versucht man es also mit einem Neustart. Ob das aber ausgerechnet für Musikfans ein Grund zu jubilieren ist, ist sehr fraglich. Denn ein Musiksender, wie sein Name "Music Television" verheißt, ist MTV schon lange nicht mehr. Eher wird hier ein Zombie reanimiert.



Was als "Radio zum Anschauen" konzipiert wurde, startete vor 36 Jahren mit dem ironischen Titel "Video killed the radio star" eine veritable neue Ära der Popkultur. Eine Ära, in der sich Geschäft und Kreativität beispielhaft befruchteten: Die Kosten für den Betrieb konnten vergleichsweise niedrig gehalten werden, weil die Plattenfirmen den Content eifrig zur Verfügung stellten: Um nichts anderes als um Werbung handelte es sich bei den Musikvideos, die schließlich - unter anderem wegen ambitionierter Musiker wie Michael Jackson - zu einer eigenen Kunstform wurden.



Die Musikrezeption hat sich gewaltig geändert seither. Musikvideos kann man jederzeit auf YouTube und Co. abrufen - und nicht dann, wenn ein Programmplaner das will. Und die Programmplaner von MTV wollten schon lange nicht mehr: Bereits vor etlichen Jahren - und vor dem Siegeszug von YouTube - hat man den Fokus lieber auf seltsame Dokusoaps und Shows gelegt. Musikfans wird es also relativ egal sein, ob MTV, ein verwechselbarer Trashsender unter vielen, nun wieder ins Free-TV kommt.