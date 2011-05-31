Zu groß für einen Verein

Es hat schon etwas Absurdes. Selten zuvor hat sich der Fußball einer solchen Beliebtheit erfreut. Spiele wie das Finale der Weltmeisterschaft oder der Champions League sind in allen gesellschaftlichen Schichten inzwischen Highlights. Fußball auf höchstem Niveau ist in. Daran können auch Skandale und Skandälchen, wie sie jüngst in Österreich zutage traten, nichts ändern. Das Fußballgeschäft scheint wie von selbst zu laufen. Die Fifa, Verwalterin des Spiels, schafft es aber trotz nahezu perfekter Voraussetzungen, in eine veritable Krise zu schlittern. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Verband trotz Milliardenumsätzen noch wie ein Verein geführt wird.