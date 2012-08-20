Zu Kameraden werden

Wien. "Ujegerl – a Jud in meiner Einheit." Ernst Meir Stern nimmt mit Humor, was in manchem Ausbildner beim österreichischen Bundesheer vorgehen mag, dem einer der wenigen Juden zugeteilt wird, der den Präsenzdienst ableistet. Er hat Verständnis für gemischte Gefühle: "Staatsbürger jüdischen Religionsbekenntnisses gehörten lange nicht gerade zum Alltag des Bundesheeres der Zweiten Republik."



Der Journalist weiß, wovon er spricht. 1963 leistete er seinen Wehrdienst bei den Pionieren. Viele Altersgenossen gingen zur israelischen Armee. Heute betreut Stern, von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) damit beauftragt, ehrenamtlich jüdische Soldaten. Auf seine Initiative wurden 2003 nach intensiven Gesprächen Rechte und Pflichten jüdischer Soldaten per Erlass geregelt. "Die IKG und ich sind der Meinung, dass jüdische Rekruten nicht nur die Pflicht, sondern ein Recht haben, zu vollwertigen Soldaten ausgebildet zu werden und Dienst zu versehen."



Den Reformbedarf machten die Erfahrungen seines Sohnes beim Heer deutlich: Weil man nicht wusste, wie mit den "Exoten" zu verfahren sei, stellte man sie zwecks Gebetsverrichtung und Selbstverpflegung viel zu oft dienstfrei. So wurden Teile der Ausbildung versäumt und jüdische Soldaten, sofern sie überhaupt anwesend waren, mit Hilfsdiensten betraut. "Für diese nachgerade demütigend – und für nicht wenige Kameraden und Vorgesetzte eine Bestätigung des Vorurteils, dass es sich die Juden richten können. So wurden aus ihnen Soldaten zweiter Klasse."



Was Stern ärgerte – denn das war nicht immer so. In der k.u.k.-Monarchie gehörten Juden zur militärischen Normalität. Mehr als 300.000 Juden aus allen Provinzen kämpften im Ersten Weltkrieg. "Für die Juden war es selbstverständlich, ihren Militärdienst abzuleisten, ebenso selbstverständlich war es, dass Juden in Ausübung ihrer religiösen Pflichten von Militärrabbinern betreut wurden und koschere Verpflegung aus Heeresküchen bezogen." Auch in der Ersten Republik war das noch so.



Heute sieht das, allein aufgrund der geringen Anzahl jüdischer Soldaten, anders aus. Bei einer Gemeinde von 7700 Mitgliedern kommen überhaupt nur mehr wenige für den Präsenzdienst in Frage. Viele Jugendliche studieren nach der Matura im Ausland. Andere, vor allem aschkenasische Juden (ihre Wurzeln sind in Mittel- und Osteuropa), entscheiden sich für den Zivildienst. Die meisten jüdischen Männer beim Heer haben Migrationshintergrund und stammen aus der ehemaligen Sowjetunion.



"Heer zeigt viel Verständnis"



Bucharische und grusinische junge Männer sind meist religiöser als aschkenasische. Es ist wichtig, dass sie koscher essen, beten, den Schabbat und Feiertage einhalten können. Der Erlass aus 2003 regelt, dass diese Rekruten alle in Wien bei der Garde ausgebildet werden. Das Geschirr wird zu Beginn der Ausbildungszeit gemeinsam gekaschert, es gibt Zeit, um sich mit koscheren Produkten aus Geschäften "oder bei der Frau Mama" zu versorgen.



Zwei Stunden vor Schabbatbeginn dürfen sie nach Hause gehen, werden dafür verstärkt an Sonntagen und christlichen Feiertagen zu Diensten eingeteilt. Das Heer stellt zudem Kühlschrank, Mikrowellenherd, Wasserkocher und Vorratsschrank sowie einen Raum für das Morgengebet zur Verfügung. "Das Rabbinat und ich bemühen uns, die Männer vom Zeitpunkt der Stellung bis zum Ende des Militärdienstes zu betreuen", sagt Stern. "Die Zusammenarbeit mit den Offizieren klappt ausgezeichnet, man zeigt beim Heer viel Verständnis."



Etwa fünf Juden seien pro Jahr beim Heer, erzählt Stern. Gerade bei Juden mit Migrationshintergrund sei der Heeresdienst auch "ein bewusster weiterer Schritt zur besseren Integration". Unter Soldaten unterschiedlicher Ethnien und Religionen gebe es "kaum Reibereien, auch nicht mit Moslems", lobt Stern. Integration werde bei der Garde einfach praktiziert. "Der Dienst macht Kameraden aus ihnen allen." Deshalb ist er auch Verfechter der allgemeinen Wehrpflicht. Antisemitische Vorfälle kommen heute – anders als früher – fast nie vor.