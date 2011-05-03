Zu teure Amateure

Wirtschaftlich gehe es sich nicht mehr aus, nach dem Rückzug von Gönner Raimund Harreither habe man keinen Financier gefunden, heißt es. Doch Moment! Die Regionalliga ist ja gar keine Profiliga, sondern laut ÖFB eine Amateurliga. Wie kann es also am Finanziellen scheitern? Kosten die Dienstreisen so viel? Vermutlich wird es in Waidhofen so wie anderswo sein: Die Spieler bekommen sehr wohl Geld, vielleicht keine üppige Gage, eher ein Zubrot. Aber eine Amateurliga, wie für den ÖFB, ist die Regionalliga sicher nicht.