Zu viele Termine

Immerhin hat sich die Fifa bewegt. Vor zwei Jahren fand die U20- WM im September und Oktober statt, als überall die Meisterschaften schon voll im Laufen waren. Diesmal terminisierte die Fifa ihr zweitgrößtes Turnier in den Juli. Das ist eine kleine Verbesserung, mehr aber nicht. Doch wann sollte das Turnier stattfinden? Im Juni wär’s ideal, doch da ist bereits die Frauen-WM und praktisch zeitgleich die U17-WM. Und das U20-Turnier parallel zu Frauen-WM auszutragen, wäre für die Frauen-WM fatal. Die Uefa hilft der Fifa nicht, indem sie bereits im Juli die Qualifikation für den Europacup ansetzt, im Winter haben die meisten Länder kaum noch Pause, außerdem kann im Winter in Europa keine WM gespielt werden.



Die Diskussion im Vorfeld der WM in Kolumbien offenbart zwar einerseits, dass es um die Solidarität in Österreich nicht gut bestellt ist, andererseits aber auch, dass der Terminwahnsinn im Fußball keine befriedigenden Lösungen erlaubt.