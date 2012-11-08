Zu Weihnachten zieht es immer mehr Österreicher in die Ferne

Wien. Wer zu Weihnachten der Kälte entfliehen möchte, muss flexibel sein: "Weihnachten und Silvester sind ausgebucht", sagt Margit Ebner, Produktmanagerin für die Reiseveranstalter-Marke TUI in Österreich. Freie Plätze gebe es nur mehr bei Abflug eine Woche vor dem Fest und Rückreise vor Silvester.



Hohe Zuwächse verzeichnen Fernreisen wie nach Dubai oder auf die Malediven. Langzeitaufenthalte von vier bis sechs Wochen in Spanien, Tunesien und Ägypten sind vor allem bei Über-60-Jährigen gefragt. Für die Semesterferien gebe es noch freie Kapazitäten für Flugreisen, ebenso wie zu Ostern.



Auch das Verkehrsbüro verzeichnet mehr Fernreisende: Thailand, das beliebteste Fernreiseziel der Österreicher, die USA, Dominikanische Republik, Malediven und Kuba liegen jeweils im zweistelligen Plus.



"Die Buchungen für Weihnachten und Silvester - generell auf Fernstrecken die am besten gebuchte Zeit im Jahr - liegen heuer rund zehn Prozent über dem Vorjahresniveau", sagt Martin Bachlechner, Vorstandsdirektor Verkehrsbüro Group. Die beliebteste Destination für die Feiertage in der Sonne sei auch heuer Spanien mit den Kanarischen Inseln, gefolgt von Ägypten.

Reisen wird teurer

Die Urlaubspreise für die Sommersaison 2013 steigen bei TUI um durchschnittlich 2,5 Prozent. Nur geringfügige Preissteigerungen haben Urlauber aufgrund der schwachen Nachfrage in Griechenland und Ägypten zu erwarten.



"Die Nachrichten der vergangenen zwei Jahre haben die Gästezahlen in Griechenland sinken lassen", sagt Ebner. Griechenland - jahrelang die beliebteste Flugreisen-Destination der Österreicher - wurde von der Türkei überholt. Viele Urlauber warteten ab und buchten erst spät: "Griechenland hat sich kurzfristig im Sommer 2012 sehr gut verkauft", sagt Ebner. Dennoch verzeichnete TUI mehr als zehn Prozent weniger österreichische Urlauber in Griechenland, nachdem die Gästezahl schon im Sommer 2011 im gleichen Ausmaß gesunken war.



Für das kommende Jahr hat TUI gleich viel Kapazitäten eingekauft wie heuer geflogen wurden.



Keine Veränderungen erwartet Ebner bei den am häufigsten gebuchten Zielflughäfen: Das waren im Sommer dieses Jahres Antalya in der Türkei und Palma de Mallorca.