Zu wenig freies Gewerbe

"Die Qualifizierung von morgen kann nicht durch Prüfungen von gestern gesichert werden". Dem Präsidenten der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Helmut Peter, geht die Liberalisierung im Gastgewerbe nicht weit genug. Seiner Meinung nach brauche man keine Konzessionsprüfung mehr. "Die Qualität wird ohnehin täglich von den Gästen überprüft", so Peter gestern im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Sehr wohl notwendig seien Überprüfungen von arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten sowie Hygienebestimmungen.



Das Gastgewerbe wird im Zuge der Liberalisierung des Handels nun doch nicht freigegeben, allerdings wird der Zugang teilweise erleichtert. Darauf haben sich die Bundessparte Tourismus in der WKÖ und Staatssekretärin Mares Rossmann am Dienstag Abend geeinigt.