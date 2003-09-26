Zu wenige Unternehmen sehen Nutzen in Corporate Governance

Wie eine Umfrage unter 243 Mitgliedern des Industriellenvereinigung (IV) ergab, kennen 59% der Unternehmen die Diskussion rund um Corporate Governance. Nur 16% haben sich jedoch zur Umsetzung des Kodex verpflichtet. Die Gründe, warum sich die übrigen Betriebe nicht verpflichtet haben, sprechen für sich, meinte Silke Riedel, Co-Autorin der Studie von der imug Beratungsgesellschaft, Mittwoch Abend bei der Vorstellung der Präsentation der Studie: 56% betonten, dass der Corporate Governance Kodex nur für börsenotierte Unternehmen relevant sei. Es fehle jedoch das Bewusstsein, dass diese Regeln auch allen anderen Betrieben Vorteile brächten. Im Bereich Corporate Citizenship (Geld- und Sachspenden, Corporate Volunteering) nehmen die heimischen Unternehmen ihre Verantwortung jedoch weitgehend wahr, wie aus der Studie weiter hervorgeht. Nahezu alle unterstützen gemeinnützige Einrichtungen, wobei die Zahl der Unternehmen mit der Höhe der Unterstützung zurückgeht.