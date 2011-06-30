Zuerst das Vergnügen

Wien. Aufsteigen mit zwei Fünfern ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema. Für jene Schüler, die dieses Schuljahr in einem oder mehreren Fächern negativ bewertet werden, heißt es aber noch, sich auf Wiederholungsprüfungen vorzubereiten.



Dabei ist es laut Margarethe Zemann, Schulpsychologin des Wiener Stadtschulrats, aber wichtig, dass gleich nach dem Zeugnis zwei bis drei Wochen Pause von Schule und Lernstress eingeplant werden. Dann ist es wichtig, sich die Lernzeit aufbauend einzuteilen, mit einer halben Stunde am Tag zu beginnen und bis Ende August auf drei Stunden am Tag (für Schüler in der Mittelstufe) zu steigern.

Kleine Häppchen statt Lernmarathon

Wichtig ist, ausreichend Zeit einzuplanen, keinen Lernmarathon gegen Ende der Ferien hinzulegen, sondern den Stoff auf kleinere Portionen aufzuteilen. An jedem Tag sollte noch Zeit für selbst gestaltete Aktivität sein. Empfohlen wird, am Vormittag zu lernen. Den Eltern rät die Schulpsychologin, sich bereits bei der Frühwarnung mit dem Lehrer in Verbindung zu setzen. "Das sind die Fachleute, die die Jugendlichen kennen und wissen, wie selbständig sie beim Lernen sind und was gelernt werden muss."

127 Millionen Euro für private Nachhilfe

Der Anteil der Kinder, die private Nachhilfe brauchen, beträgt laut einer Studie der Arbeiterkammer 27 Prozent. Die jährlichen Ausgaben pro Kind, das bezahlte Nachhilfe erhält, liegen zwischen 578 Euro (Hauptschule) und 671 Euro (Berufsbildende Höhere Schule). Mehr als drei Viertel der Eltern lernen regelmäßig mit ihren Kindern. Dafür wenden sie in etwa 80 Millionen Stunden Freizeit im Jahr auf, errechnete die Arbeiterkammer.