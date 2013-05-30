Zugang zu Energie ist der erste Schritt aus der Armut

Wien. UNO und Weltbank haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis 2030 sollen alle - dann wohl schon 8 Milliarden - Menschen auf der Erde Zugang zu Strom haben. Heute müssen 1,2 Milliarden ohne Elektrizität auskommen, zwei Drittel davon leben in zwanzig Ländern Asiens und Afrikas.



Genau dort verwenden noch drei Viertel der Menschen feste Brennstoffe - Holz, Holzkohle, Tierdung oder Ernteabfälle - zum Kochen und Heizen. Wie die Welt mit leistbarer und sauberer Energie versorgt werden kann und Menschen damit aus der Armut geführt werden können, diskutierten Energie-Experten aus aller Welt diese Woche, ein Jahr nach der UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung ("Rio+20"), beim Vienna Energy Forum in der Wiener Hofburg.



UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat 2011 die Initiative "Sustainable Energy for All" (Nachhaltige Energie für Alle" - SE4ALL) ins Leben gerufen. Eine weltweite Koalition aus Regierungen, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft soll aktiviert werden, um bis 2030 drei Ziele zu verwirklichen: universeller Zugang zu Energie, Verdoppelung der erneuerbaren Energien am weltweiten Energiemix und die Verdoppelung und Verbesserung des Energienutzungsgrades. "Zugang zu Energie ist ein entscheidender Faktor für Entwicklung", sagt der norwegische Entwicklungsminister Heikki Holmås im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" und erzählt von einem Zimmermann, den er in El Salvador getroffen hat. "Dieser hat eine Stunde gebraucht, um eine Holzfläche zu bearbeiten. Jetzt, mit Strom, macht er dasselbe in zwei Minuten, und in Wirklichkeit profitiert das ganze Dorf davon."

Zielüberprüfung möglich