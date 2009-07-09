Zukunftsvision

Unrealistisch? Der Fantasie scheinen angesichts der täglichen Rekordmeldungen jedenfalls keine Grenzen gesetzt. Für Beobachter aber sind die Leistungen dadurch kaum noch nachzuvollziehen. Ob die Rekorde Dopingmitteln oder der neuen Technologie geschuldet sind, macht da kaum noch einen Unterschied. Der Athlet und seine Leistung werden in den Hintergrund gerückt, das kann dem Sport nicht gut tun.