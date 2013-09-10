Zum Erinnern und Vergessen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Christa Hager
"Total Recall": Das war die Ars Electronica 2013 - eine Auswahl.
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Linz. Wer die Wahl hat, hat die Qual? Wie immer machte es auch in diesem Jahr das dichte Ars-Electronica-Programm zu Medienkunst und Technologie mit dem Themenschwerpunkt "Gedächtnis" schwer, sich einfach die Rosinen aus dem Korb zu picken. Sehen Sie bleibende und weniger bleibende Eindrücke als Fotostrecke.