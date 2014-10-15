Zum Klimaschutz verpflichtet

Brüssel. Die Kritik stieß auf taube Ohren. Allem Widerstand aus Wirtschaftskreisen zum Trotz wollen die Staats- und Regierungschefs der EU in der kommenden Woche verbindliche Ziele zum Klimaschutz festlegen. Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß der Treibhausgase in der Union um 40 Prozent gesenkt und der Anteil der erneuerbaren Energien auf 27 Prozent gesteigert werden. Eine Verbesserung der Energieeffizienz um 30 Prozent sei anzupeilen. Das geht aus einem Entwurf für das Schlussdokument des Gipfeltreffens in einer Woche hervor.



Dem Kompromiss ist ein langes Ringen zwischen den Mitgliedstaaten vorangegangen. Während Umweltschutzorganisationen auf noch ambitioniertere Ziele pochten, was einige Länder sogar zu unterstützen bereit gewesen wären, sprachen sich andere gegen die geplanten Regelungen aus. So hatte sich Polen vehement gegen die vorgeschlagene CO 2 -Reduktion gewehrt, weil die Wirtschaft dort zum größten Teil von Energie aus klimaschädlichen Kohlekraftwerken abhängig ist. Noch vor wenigen Tagen hat Ministerpräsidentin Ewa Kopacz suggeriert, bei der Zusammenkunft mit ihren EU-Amtskollegen ein Veto einzulegen, sollten die Vorbehalte ihres Landes nicht berücksichtigt werden.

Erleichterungen für Osteuropa