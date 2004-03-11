"Schnelles Futter" - unter diesem Titel besuchte Robert Gordon am Dienstagabend in ORF 2 die Welt all derer, die zum Kochen zu faul sind. In einer neuen Folge der Reportageserie "Am Schauplatz" begleitete er einige Zusteller, die in Wien und Umgebung telefonisch bestellte Speisen ausliefern. Die einen fuhren im Auftrag von "Pizza Flitzer", die anderen waren für "Pizza Mann" unterwegs - womit die beiden größten Anbieter der Branche paritätisch berücksichtigt waren.



"Warum kochen Sie nicht selbst?" fragte der Reporter die Männer und Frauen, die sich Pizzas, Chicken Wings oder Tiramisú kommen ließen. Einigen Hausfrauen war die Frage sichtlich peinlich. Normal würden sie eh selbst kochen, erklärten sie, aber gerade heute hätten sie so lange arbeiten müssen und so weiter - wie man eben redet, wenn man sich ein bisschen schuldig fühlt. Auch eine andere Reporterfrage war potenziell unangenehm: "Glauben Sie, dass das gesund ist, was Sie hier essen?" Sie wurde von den Befragten einhellig verneint. Selbst die Zu- und Hersteller des schnellen Futters behaupteten nicht, dass Bekömmlichkeit zu den stärksten Seiten ihres Produkts gehöre. Doch scheint das niemandem etwas auszumachen. Auch der Geschmack ist nicht das Wichtigste, ja, nicht einmal der Preis. Schnell muss es gehen, und die Pizza muss noch warm sein, wenn sie der Bote an der Tür abgibt. Alles andere interessiert die Kunden offenbar nur in zweiter Linie. Diese Erkenntnis war verblüffend - passte aber genau deshalb zu "Am Schauplatz", jener intelligenten, anschaulichen Landeskunde, die ganz gewiss zu den Glanzlichtern des ORF-Programms gehört.