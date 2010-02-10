Zündende Ideen?

Klirrende Kälte, gefrorene Finger. Da kann es manch Sportfan schon warm ums Herz werden, wenn er Bilder wie jene vom Nachtslalom in Schladming sieht, wo bengalische Feuer als Teil der guten Stimmung allgemein akzeptiert werden. Darum, dass es auch da verboten ist, schert sich eigentlich keiner. Nun ist die Exekutive aber angehalten, gegen Zündler vorzugehen, und wohl nicht zu Unrecht ahnen manche, dass das hauptsächlich in und um Fußball-Stadien passieren wird, wo die Sensibilisierung gegenüber gewaltbereiten Anhängern größer ist.
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Unfair? Vielleicht. Berechtigt? Möglich. Zumindest ist noch kein Fall bekannt, in dem ein Skifahrer durch pyrotechnische Gegenstände schwer verletzt wurde wie vor nicht allzu langer Zeit Georg Koch. Aber zielorientiert? Hm. Zumindest ein bisschen Fingerspitzengefühl wäre der Polizei jedenfalls anzuraten, sonst könnte das Gesetz mehr Schaden denn Nutzen bringen. Und wie man dieses Problem dann löst, da fehlen die zündenden Ideen noch.