Zündende Ideen?

Klirrende Kälte, gefrorene Finger. Da kann es manch Sportfan schon warm ums Herz werden, wenn er Bilder wie jene vom Nachtslalom in Schladming sieht, wo bengalische Feuer als Teil der guten Stimmung allgemein akzeptiert werden. Darum, dass es auch da verboten ist, schert sich eigentlich keiner. Nun ist die Exekutive aber angehalten, gegen Zündler vorzugehen, und wohl nicht zu Unrecht ahnen manche, dass das hauptsächlich in und um Fußball-Stadien passieren wird, wo die Sensibilisierung gegenüber gewaltbereiten Anhängern größer ist.