Zur Person

Felix Montecuccoli ist seit März neuer Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich. Der 40-jährige Forstingenieur ist Herr über Schloss Mitterau in Niederösterreich. Sein Betrieb im Dunkelsteiner Wald umfasst knapp 1.000 ha Wald und 180 ha Ackerland. Die Forstwirtschaft ist Familiensache mit wenigen Beschäftigten: Seine Frau arbeitet im Büro, und mit zwei Arbeitern und den entsprechenden Maschinen wird der Wald bearbeitet.



Im Vorjahr lag die Holz-ernte mit rund 6.000 Festmeter im Plan und wirft laut Montecuccoli einen schmalen Gewinn ab. Er hofft in vier Jahren gute Gewinne einzustreifen. Sehr ertragreich ist dagegen die Landwirtschaft.