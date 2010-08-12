Zurechtgerückte Verhältnisse

Das nun also wieder ins Wohnzimmer gelieferte Match Österreichs gegen die Schweiz wurde als Abwechslung gutgeheißen. Der Befürchtung, die freundschaftliche Begegnung wäre der Beitrag des Fußballs zum Sommerloch, stand die Hoffnung gegenüber, die Österreicher würden sich vor Beginn der EM-Quali um Leistung bemühen. Dazu die Frage: Auf welches Kleinod der Taktikkunst würde Constantini diesmal zurückgreifen? 4-2-3-1 hieß die Devise, mehr Defensive als Offensive, und gerade hinten schwammen die Österreicher herum. In der 20. Minute sprach Huber von einem Hundskick, Thomas König wenig später: "Es sieht jetzt irgendwie mit jeder Minute noch schlimmer aus." Nach einem guten Start in die zweite Hälfte und einem vergebenen Elfmeter scheiterten die Österreicher klassisch an der eigenen Unfähigkeit. Die Stimmung war schlecht, die Verhältnisse auch in der WG zurechtgerückt. Man mochte Herbert Prohaskas Fazit als grammatikalisch bedenklich einstufen: "Es fehlt noch an vielen." Inhaltlich aber hat er recht.