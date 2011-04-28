Zurück auf dem Planeten

Wochenlang hatte die spanische Sportpresse über nichts anderes berichtet, wochenlang waren Fußball-Fans in aller Welt aus dem Häuschen. Ein Spiel der Spiele gibt es ja nicht alle Tage, nur für dieses Monat bescherten uns die Fußball-Auguren dann doch gleich viermal den ballestrischen Ausnahmezustand. Vier Treffen Real Madrid gegen FC Barcelona, viermal das Duell der mutmaßlich besten Mannschaften auf diesem Planeten, fast schon könnte man meinen, von einem anderen Planeten. Nach Liga und Cup sollten die Partien in der Champions League dem Clásico die Krone des Fußballs aufsetzen. Und dann das: das Hinspiel (2:0 für Barcelona) eine gemessen an den Erwartungen fade Partie, viele Pfiffe, wenige Gustostückerl. Real und Barcelona können also auch so, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Immerhin ist die Landung auf dem Planeten Bundesliga dann nicht so schlimm. Und die Hoffnung auf den krönenden vierten Akt im Rückspiel gibt es ja auch noch.