Zurück im Alltag

Schon am ersten Wochenende stellten sich gewaltsuchende Selbstdarsteller in zwei Stadien in den Mittelpunkt. Die Sicherheitsbedenken, die vor der WM noch über Südafrika geäußert wurden, klingen aus österreichischer Sicht nach der WM und dem ersten Bundesliga-Wochenende wie ein schlechter Scherz. Zumindest im Zusammenhang mit Fußballstadien.