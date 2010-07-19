Zurück im Alltag

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Matthias Nagl
Erst eine gute Woche ist das Finale einer weitgehend friedlichen WM her. Doch nach dem ersten Bundesliga-Spieltag sind bereits gefühlte Jahre seit dem Turnier vergangen. Und das liegt nicht an der niedrigeren fußballerischen Qualität.
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Schon am ersten Wochenende stellten sich gewaltsuchende Selbstdarsteller in zwei Stadien in den Mittelpunkt. Die Sicherheitsbedenken, die vor der WM noch über Südafrika geäußert wurden, klingen aus österreichischer Sicht nach der WM und dem ersten Bundesliga-Wochenende wie ein schlechter Scherz. Zumindest im Zusammenhang mit Fußballstadien.