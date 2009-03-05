Zurück zu damals

Österreichs Fußball ist sehr lange von Menschen gebremst worden, die ihr Wissen nur ungenügend erweitert und sich immer wieder auf die Vergangenheit berufen haben. Weil: Damals waren wir super, also machen wir´s so, wie wir´s auch damals gemacht haben. Da deshalb sämtliche Entwicklungen im Fußball durch Österreich gezogen sind, ohne dass hierzulande Notiz davon genommen wurde, ist man derzeit dort, wo man eben steht. Irgendwo zwischen Bahrain und Moldawien. Unter Josef Hickersberger war ein Fortschritt erkennbar, er war neuen Methoden aufgeschlossen. Und Constantini? Der bedauert, dass die heutige Generation vor den Laptops und Playstations sitzt, dazwischen erzählt er von früher, zum Beispiel, dass es früher nie Einzelzimmer gegeben hat. Und deshalb wird´s das künftig auch nicht geben. Geht´s wieder in die Vergangenheit? Solange der Schmäh rennt und über Anekdoten gelacht wird - was soll´s.