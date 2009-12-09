Zurück zur Kuriosität

Die "Süddeutsche" hat dem österreichischen Fußball rund eine Viertelseite gewidmet. Die Bundesliga wird also jenseits der Grenze wahrgenommen. Schön, oder? Nur geht es in dem Artikel weniger um die Liga als um Peter Pacult, und auch weniger um seine tolle Bilanz bei Rapid als um sein Interview auf Sky. Die Zeitung druckte es als "Dokument österreichischer Streitkultur" im Wortlaut ab, mit sämtlichen dialektischen Ausprägungen. Es liest sich für Deutsche daher per se lustig, und da sich der Streit an einer fehlerhaften Interpretation des Pacultschen Gemütszustandes durch den Sky-Reporter entzündete, wird das Interview noch bizarrer. Und schon ist der heimische Fußball dort, wo ihn die Deutschen stets wähnen. Im Kuriositätenkabinett. Und vermutlich haben sie gar nicht unrecht.