Zusammenlegen oder nicht?

Denn "Museum neu" sagt gar nichts, vor allem nichts Inhaltliches. Außer, dass es eine neue Form von Museum ist. Was nicht stimmt. Denn es ist ein neues Museum, aber kein neuartiges. Doch im Moment spießt sich die Zusammenlegung sowieso.



Wobei man sowohl der Zusammenlegung als auch der getrennten Führung etwas abgewinnen kann. Die Zusammenleger mögen argumentieren, dass, wer sich für die Kuhglocke interessiert, automatisch auch für den javanischen Gamelan einen Sinn hat, schließlich geht es in beiden Fällen um Klangerzeugung. Während die Trennungsbefürworter argumentieren können, dass, wer sich für die Kuhglocke interessiert, an der bäuerlichen Volkskunst Europas etwas finden mag, nicht aber automatisch an javanischer Schlagzeugmusik.



Ergebnis: Recht machen kann mans ohnedies niemandem in dieser Frage. Doch mehr als deren Beantwortung verstimmt die Dauer der Entscheidungsfindung.