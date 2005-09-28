Zuwachs für die Indexfamilie

Österreich ist im NTX mit 39,8 Prozent Gewichtung am stärksten vertreten. Die weiteren Länder sind Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Rumänien, Slowenien und Kroatien.



Gute Performance



Der Startwert des NTX wurde per 3. Jänner 2005 mit 1000 Punkten festgelegt.



Für das laufende Jahr bis einschließlich 1. September hätte der Index bereits eine Performance von 76 Prozent hingelegt, hieß es im Rahmen der Präsentation vor Journalisten.



In der selben Zeit stieg der Euro-Stoxx 50, der Aktienindex für die 50 führenden Unternehmen in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, nur um 19,4 Prozent.



Der NTX wird laut Wiener Börse-Vorstand Stefan Zapotocky allen Börsen Zentral- und Osteuropas zur Nutzung angeboten. Die Erste Bank wird auf den NTX verschiedene Produkte wie Indexzertifikate und Optionsscheine begeben.



Weiters legt die Erste-Sparinvest in vier Ländern einen eigenen Fonds auf diesen Index auf.