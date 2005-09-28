Zuwachs für die Indexfamilie

Neues Börsenbarometer für CEE-Werte. | Wien. (ede) Die Familie der Aktienindizes hat Zuwachs bekommen: Erste Bank und Wiener Börse haben am Dienstag den "New Europe Blue Chip Index (NTX)" aufgelegt, der 30 prominente börsenotierte Unternehmen Zentral- und Osteuropas - darunter OMV, BA-CA, Erste Bank, MOL, Komercni Banka, Petrom u.a. - enthält.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 20 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Österreich ist im NTX mit 39,8 Prozent Gewichtung am stärksten vertreten. Die weiteren Länder sind Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Rumänien, Slowenien und Kroatien.
Gute Performance
Der Startwert des NTX wurde per 3. Jänner 2005 mit 1000 Punkten festgelegt.
Für das laufende Jahr bis einschließlich 1. September hätte der Index bereits eine Performance von 76 Prozent hingelegt, hieß es im Rahmen der Präsentation vor Journalisten.
In der selben Zeit stieg der Euro-Stoxx 50, der Aktienindex für die 50 führenden Unternehmen in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, nur um 19,4 Prozent.
Der NTX wird laut Wiener Börse-Vorstand Stefan Zapotocky allen Börsen Zentral- und Osteuropas zur Nutzung angeboten. Die Erste Bank wird auf den NTX verschiedene Produkte wie Indexzertifikate und Optionsscheine begeben.
Weiters legt die Erste-Sparinvest in vier Ländern einen eigenen Fonds auf diesen Index auf.