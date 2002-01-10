Zuwächse für ITS Billa-und Jahn-Reisen

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Bisher von den Terrorfolgen weitgehend verschont blieben die österreichischen Reisetöchter des deutschen Rewe-Konzerns, ITS Billa Reisen und Jahn-Reisen. Beide schlossen das Geschäftsjahr 2000/01 (per Ende Oktober) mit zweistelligen Zuwächsen bei Umsatz und Passagieren ab. Für das laufende Geschäftsjahr 2001/02 erwarte er ein "starkes einstelliges Plus bei Gästen und Umsatz", sagte ITS Billa Reisen- und Jahn Reisen Österreich-Geschäftsführer Werner Gielen gestern vor Journalisten. ITS Billa Reisen setzte 2000/01 mit 80.000 Gästen 43 Mill. Euro (592 Mill. Schilling) um (plus 35%). Jahn Reisen, seit Herbst 2001 österreichweit tätig, will im laufenden Geschäftsjahr 15 Mill. Euro umsetzen (plus 66%).