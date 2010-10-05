Zwangsarbeit oder Bürgerpflicht?

Einfacher ist die Entscheidung für oder wider die Wehrpflicht nicht geworden. Im Gegenteil: Mit der Einführung des Zivildienstes (1974) und dessen steigender Beliebtheit wird sie komplexer.



Jeder dritte Wehrpflichtige entscheidet sich für den Zivildienst. Derzeit leisten ihn 13.100 Männer - mehr als doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Der als siamesischer Zwilling der Wehrpflicht konzipierte Zivildienst hat sich im Bewusstsein der Österreicher verselbständigt und wurde zu einer tragenden Säule unseres Sozialsystems.



Wird die Wehrpflicht (und damit der Zivildienst) abgeschafft, hat das nicht nur Auswirkungen auf die Landesverteidigung, sondern auch auf unser Sozialsystem. Was wären die Alternativen zum Zivildienst?



* Ersatzloses Abschaffen? Damit fielen sämtliche von "Zivis" erbrachten Leistungen weg. Es ist unrealistisch, dass die Politik einen derart radikalen Einschnitt in unser Sozialsystem wagt.



* Ersatz durch berufliches Personal? Würde man die Leistungen, die von den rund 13.000 "Zivis" erbracht werden, zu marktüblichen Preisen bewerten, käme man auf 325 Millionen Euro. Das System würde sich erheblich verteuern.



* Ersatz durch Freiwillige? Derzeit leisten rund 450 junge Menschen ein "freiwilliges soziales Jahr". Selbst wenn dieses Engagement attraktiviert würde - etwa mit Anrechenbarkeiten für Studium und Berufsausbildungen -, könnten dadurch kaum alle Zivildiener ersetzt werden.



* Verpflichtender Sozialdienst? Ob diese Idee der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspricht, ist umstritten. Diese verbietet zwar ausdrücklich "Zwangsarbeit" - allerdings mit Ausnahmen, darunter die Wehrpflicht oder "normale Bürgerpflichten". Ist es nicht eine veritable Bürgerpflicht, sich um Menschen zu kümmern, die auf Hilfe angewiesen sind?



Unsere Lebenserwartung steigt jährlich um drei Monate. Da ist es doch zumutbar, einen geringen Teil dieser "gewonnenen" Zeit der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Von den angenommenen 700.000 Stunden ihres Lebens würden junge Menschen rund 2000 Stunden für einen Sozialdienst aufwenden. Das sind 0,3 Prozent. Dass Frauen derzeit schon mehr Betreuungspflichten (Kinder, Haushalt) auf sich nehmen, ist bekannt.



Dieses Missverhältnis zu entschärfen, ist eine Herausforderung unserer Gesellschaft - genauso wie die Weiterführung jener Leistungen, die derzeit von Zivildienern für alte, kranke und behinderte Menschen erbracht werden.



Werner Kerschbaum ist stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.