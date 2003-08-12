Zwangsurlaub für Politiker?

Fünf Wochen Pflichturlaub für Politiker, ohne Telefon und Handy - "damit sie wieder einmal was g'scheites Lesen und in sich gehen": Ginge es nach Grünen-Chef Van der Bellen, dann könnte diese "Vision" sofort in die Realität umgesetzt werden. Entsprechend "nix" hält er, der gerade von einem zweiwöchigen Tirol-Urlaub zurück gekehrt ist, von der Kritik aus den eigenen Reihen, er sei untergetaucht und zu wenig präsent.