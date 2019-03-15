Zwanzig Euro

Die Europa-Serie der Banknoten ersetzt sukzessive die Banknoten der ersten Ausgabe. Verbesserte Sicherheitsmerkmale sorgen für die hohe Fälschungssicherheit des Euro-. Mit den Prüfschritten FÜHLEN – SEHEN – KIPPEN kann man die Banknoten ohne technische Hilfsmittel auf ihre Echtheit überprüfen.

1. Wasserzeichen: Im Gegenlicht sind das jeweilige Architekturmotiv, das Balkenwasserzeichen und die jeweilige Wertzahl zu sehen.

2. Sicherheitsfaden:Im Gegenlicht werden eine dunkle Linie und die Mikroschrift sichtbar.

3. Hologramm (Folienstreifen): Im rechten Teil der Vorderseite der Banknoten mit niedrigem Nennwert (5, 10 und 20 Euro) befindet sich ein Hologramm. Beim Kippen der Banknote erscheinen auf einem silbrigen Streifen, je nach Betrachtungswinkel, das Euro-Symbol oder die jeweilige Wertzahl.

4. Glanzstreifen: Auf den Rückseiten ist jeweils mittig neben dem Sicherheitsfaden ein 8 mm breiter Glanzstreifen aufgebracht. Dieser Streifen glänzt beim Kippen der Banknoten gegen eine Lichtquelle von Hellgelb bis Goldgelb und weist als Aussparungen das Euro-Symbol und die jeweilige Wertzahl auf.