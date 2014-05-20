Zwei Anschläge erschüttern Nigeria

Zwei Anschläge in Nigeria haben am Dienstag mindestens 46 Menschen das Leben gekostet. Rund fünfzig Personen wurden durch die Explosion zweier Autobomben auf einem zentralen Marktplatz in der Stadt Jos verletzt. Die Sprengsätze detonierten im Abstand von wenigen Minuten. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Die Planung und Durchführung weist allerdings auf die fundamentalistische Boko Haram hin.



Am Nachmittag sprengten die Attentäter auf dem Terminus-Markt zunächst einen Lastwagen in die Luft, wie das Militär mitteilte. Die Rettungskräfte seien schnell vor Ort gewesen. Etwa 20 Minuten später sei in einem Kleinbus dann die zweite Bombe explodiert. Laut Zeugenaussagen wurden dabei auch mehrere Sanitäter getötet.



Wie der Nationale Katastrophenschutz bekanntgab, waren Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz, um den Großbrand am Anschlagsort zu löschen. Mehrere Geschäfte wurden durch das Feuer komplett zerstört.



Laut Medienberichten hätte der Anschlag verhindert werden können. Markthändler sollen den ihnen unbekannten weißen LKW, in dem die erste Bombe versteckt war, bereits Stunden davor der Polizei gemeldet haben. Allerdings ging die Exekutive den Hinweisen nicht nach.



Jos liegt im Bundesstaat Plateau, an der Schnittstelle zwischen dem eher christlich geprägten Süden Nigerias und dem muslimischen Norden. In den vergangenen Wochen sind rund 7.000 Menschen vor Gewaltausbrüchen im benachbarten Bundesstaat Nasarawa nach Plateau geflohen.



(Quellen: APA / Reuters / lokale Medien)