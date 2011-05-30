Zwei Drittel blieben leer

Immerhin 14.500 Zuschauer haben das ÖFB-Cupfinale live im Stadion erlebt. Das ist für das Spiel Ried gegen Austria Lustenau wahrlich nicht schlecht. Zumal die Stimmung ausgezeichnet war. Also kann man Ried-Trainer Paul Gludovatz zustimmen, wenn er sagt: "Hut ab vor den Fans. Sie haben gezeigt, dass es auch bei Ried gegen Lustenau Länderspielstimmung geben kann." Andererseits war das Happel-Stadion trotzdem nicht einmal zu einem Drittel gefüllt, blieben ganze Ränge leer. Auch Klagenfurt, das eigentliche Finalstadion, wäre bestenfalls halbvoll gewesen. Ein solches Stadion halbwegs zu füllen, schaffen selbst für ein Cupfinale in Österreich nur eine Handvoll Vereine. Davon auszugehen, dass ständig einer dieser Vereine im Endspiel steht, ist etwas riskant. Mit einem Finale mit Hin- und Rückspiel wäre der ÖFB, was die Zuschauerzahlen, betrifft auf der sicheren Seite.