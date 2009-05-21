 Zum Hauptinhalt springen

Zwei Giga Buntes

Von WZ Online

Wirtschaft

Videoaufzeichnungen gehören zu den speicherintensivsten Anwendungen im Unternehmen. Speziell für Überwachungsanlagen und professionelle Medienserver hat Western Digital nun ein Modell Modell mit einer Kapazität von zwei Terabyte entwickelt.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 17 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.

Die AV-GP Festplatten sind in der Lage, gleichzeitig mehrere Audio- und HD-Videostreams aufzuzeichnen. Dadurch kann sie etwa zentral in einem Server für Überwachungskameras eingesetzt werden. Zudem sind sie kompatibel mit einer weiten Bandbreite an AV-Produkten wie Set-Top-Boxen, DVD-Rekordern und gängigen Überwachungssystemen.

Dank der GreenPower Technology spart die Platte rund 40 Prozent Strom im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten dieser Kategorie.

Das 2 Terabyte-Modell (WD20EVDS) ist ab sofort für rund 275 Euro erhältlich.