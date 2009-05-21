Zwei Giga Buntes

Die AV-GP Festplatten sind in der Lage, gleichzeitig mehrere Audio- und HD-Videostreams aufzuzeichnen. Dadurch kann sie etwa zentral in einem Server für Überwachungskameras eingesetzt werden. Zudem sind sie kompatibel mit einer weiten Bandbreite an AV-Produkten wie Set-Top-Boxen, DVD-Rekordern und gängigen Überwachungssystemen.



Dank der GreenPower Technology spart die Platte rund 40 Prozent Strom im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten dieser Kategorie.



Das 2 Terabyte-Modell (WD20EVDS) ist ab sofort für rund 275 Euro erhältlich.