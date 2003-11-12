Zwei Jahre nach ihrem Sturz sind Taliban wieder auf dem Vormarsch

Einem im Oktober veröffentlichten UNO-Bericht zufolge kontrollieren die Taliban wieder die Verwaltung in einigen Gebieten an der Grenze zu Pakistan. Mit Guerilla-Taktik und Stoßtrupps eroberten die Kämpfer in kleinen mobilen Einheiten mehrheitlich von Paschtunen bewohnte Regionen, wo sie ohnehin oftmals Rückhalt in den Dörfern und Stämmen haben. So konnten sie in den Provinzen Kandahar, Helmand, Orusgan und Sabul sowie Ghasni, Paktika, Paktia und Khost wieder Fuß fassen. Bisher gelang es den von den US-geführten Streitkräften eingesetzten Regierungstruppen, die Machtausweitung der Taliban in Schach zu halten. Aber die Bedrohung wächst. Genährt wird sie durch die zunehmende Frustration der Paschtunen, die sich als die großen Verlierer des politischen Übergangsprozesses und Wiederaufbaus sehen. Denn die afghanische Regierung wird von Tadschiken aus dem Panshir-Tal dominiert.



Präsident Karzai, selbst Paschtune, will die Sympathien seiner eigenen Volksgruppe gewinnen und zugleich die Taliban aus dem Weg räumen. Mehrfach rief der Regierungschef die einfachen Kämpfer der radikalislamischen Miliz auf, ihre Waffen abzugeben und bot ihnen dafür Amnestie an.



Nach ihrer Flucht Richtung Pakistan und Übergabeverhandlungen wurden zahlreiche ehemalige Kämpfer der Taliban wieder in allen Ebenen der Verwaltung und der Sicherheitsorgane der Regierung integriert. Ein Beispiel für diese Wiedereingliederung ist der amtierende Gouverneur der Provinz Paktika, Mohammed Ali Jalali, der unter den Taliban bereits Polizeichef in der Nachbarprovinz Ghasni war.



Die kürzliche Freilassung des früheren Taliban-Außenministers Wakil Ahmed Mutawakil durch die US-Armee nährte Spekulationen über Verhandlungen auf höchstem Niveau zwischen der afghanischen Regierung und den früheren radikalislamischen Machthabern. Die afghanische Präsidentschaft bestreitet kategorisch, Gespräche mit Mutawakil oder früheren Gefährten von Talibanführer Mullah Mohammed Omar aufgenommen zu haben.



Rund ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl hat Karzai ein klares Interesse an Verhandlungen: Indem er zwischen den gemäßigten Taliban einerseits und den "Komplizen des Terrornetzwerks el Kaida" andererseits unterscheidet, kann er den Gegner schwächen. Auch geht es ihm darum, die Legitimation in den Reihen seines Stammes, der Paschtunen, zu festigen.