Zwei Länder - eine Landschaft

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Der Nationalpark setzt Graurinder und andere Tiere für die Biotop-Pflege ein. © Veser

Wenn das letzte Beige im Schilfgürtel verschwunden ist, zaubern die jungen grünen Halme sanfte Grüntöne in die Landschaft. Im Sommer schrumpfen die Lacken allmählich, an den Rändern taucht kristallisiertes Salz auf. Erstes Braun mischt sich im Juli in die Vegetation, und damit wird die fast baumlose Landschaft des Fertö tó, wie die Ungarn den See nennen, wieder ihrem Steppencharakter gerecht.<p>Diesem Reiz konnte im 19. Jahrhundert auch der melancholische Dichter Nikolaus Lenau nicht widerstehen. Er verklärte die zeitlose Schönheit des Steppensees in seinen "Schilfliedern": "Auf dem Teich, dem regungslosen / Weilt des Mondes holder Kranz / Flechtend seine bleichen Rosen / in des Schilfes grünen Kranz."<p>Schon 1994 haben die beiden Länder Österreich und Ungarn ihre Naturschutzgebiete verknüpft und Österreichs ersten grenzübergreifenden Nationalpark geschaffen: "Neusiedler See - Seewinkel". Die UNESCO nahm ihn und sein Umfeld 2001 in die Liste des Weltkulturerbes auf. Ausgangspunkt für einen in einigen Parkbereichen auf vorgegebenen Pfaden möglichen Besuch mit Begleitung ist das Informationszen-trum in Illmitz/Illmic.<p>"Europas grünes Band", wie der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Alois Lang die Naturlandschaft mit dem leicht salzigen See, Natronteichen, Weideland ("Hutweiden"), Birkenmooren und Erlenbruchwäldern beschreibt, erstreckt sich auf 300 Quadratkilometern. Zwei Drittel der Schutzflächen liegen auf ungarischer Seite.<p>

Von beiden Seiten

<p>Während der österreichische Parkanteil als eigene Körperschaft zu gleichen Teilen von Bund und Land - und aus bilateralen EU-Projekten - finanziert werde, schränken ein zu knappes Budget und zusätzliche Verwaltungsaufgaben den Spielraum auf ungarischer Seite deutlich ein, berichtet Lang. Alle Flächen sind in Staatsbesitz. Private Unternehmen haben dort nichts zu suchen. Ganz anders in Österreich: Dort sind mehrere viehhaltende Betriebe mit Rindern und Pferden vertraglich in das Flächenmanagement eingebunden. Der Nationalpark selbst setzt Graurinder, Wasserbüffel und Weiße Esel für die Biotop-Pflege ein.<p>Einmal jährlich trifft sich Lang zufolge die binationale Parkkommission und stimmt die wichtigsten Maßnahmen in den Bereichen Flächenmanagement, Forschung oder Öffentlichkeitsarbeit ab. Abgesehen von den unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen schätzt Alois Lang das Sprachproblem als kleinen Stolperstein ein: "Ungarisch kann auf der Burgenländer Seite kaum jemand."<p>Naturlandschaften offen halten und die Biodiversität fördern: Diese vorrangigen Aufgaben lassen sich mit Unterstützung privater Partner im österreichischen Anteil gut erfüllen, sagt Lang. In jahrelanger Überzeugungsarbeit habe man burgenländische Bauern im Nebenerwerb, die auf ihren Parzellen in der geplanten Schutzzone Landwirtschaft betrieben, dazu bewegen können, das Gelände an das Land zu verpachten. "So wurde für viele ein aktives durch ein passives Einkommen ersetzt."<p>Stark an Bedeutung gewonnen haben umweltpädagogische Programme für die Bevölkerung. In rund 1000 Kursen oder Exkursionen können sich Interessierte mit der reichhaltigen Pflanzen- und Tierwelt der für den Seeraum typischen alpinen, pannonischen, asiatischen, mediterranen sowie nordeuropäischen Lebensräume vertraut machen.<p>Dass diese zauberhafte Landschaft 40 Jahre lang als Niemandsland durch den scharf bewachten Eisernen Vorhang mit Stacheldrahtzaun, Minenfeldern (bis 1968) und Wachtürmen zerschnitten war, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Imre Csapó, fast ein Vierteljahrhundert Angehöriger der ungarischen Grenztruppe, hat in Fertörákos/Kroisbach eine Gedenkstätte mit dem kuriosen Namen "Museum für elektrisches Signalsystem" gegründet.<p>"Der Kalte Krieg hat nicht nur die Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze tagtäglich belastet, auch für uns Bewacher war das eine schwere Zeit. Wir sollten einerseits Grenzübertritte verhindern, anderseits aber stets anständig bleiben - und das trotz Schießbefehl", erinnert sich Imre Csapó. Neben einer Militaria-Sammlung, vor allem Grenzwächteruniformen, Dokumente, Orden und Waffen, legte er sich einen originalen Wachturm zu und ließ ein Stück Stacheldrahtzaun rekonstruieren. "Die Berührung der Grenzsperre löste eine Signalrakete aus, daraufhin nahmen die Grenzwächter per Feldtelefon Kontakt auf", erzählt er.<p>Das ist lange her. Dass sein Land den Anstoß zum Fall des Eisernen Vorhangs gegeben hat, das erfülle ihn bis heute mit Stolz, bekräftigt der im Ruhestand lebende Csapó. Er lässt es sich nicht nehmen, die Besucher nach dem Rundgang zu einem Umtrunk in die hofeigene Pince (Weinkeller) einzuladen.<p>

Historische Momente

<p>Unweit von Kroisbach erinnert eine Gedenkstätte an das legendäre paneuropäische Picknick vom 19. August 1989. Damals nahmen sich Hunderte von DDR-Touristen, von den ungarischen Grenzern unbehelligt, jene Reisefreiheit, die ihnen ihr Staat vorenthalten hatte, und gelangten auf österreichisches Territorium.<p>Auch im benachbarten Fertöd wird die wechselhafte Geschichte der Region sinnfällig. Dort erheben sich die perfekt renovierten Fassaden des Barockschlosses Eszterháza, bis 1945 im Besitz der Familie Esterházy, die zusammen mit der Széchenyi-Dynastie am Neusiedler See über großen Grundbesitz verfügte. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Lazarett, anschließend Getreidespeicher, dient die Residenz mit ihrem ausgedehnten Barockgarten heute in Teilen als Privathotel, Konzertsaal und Museum mit einer Prozellansammlung.<p>Die ebenfalls im Schloss untergebrachte kaufmännische Schule kooperiert mit der österreichischen Handelsakademie Frauenkirchen. Lehrkräfte beider Länder unterrichten dort zweisprachig. Und auch der einstige Besitzer ist zurückgekehrt: Anton II, 13. Fürst Esterházy de Galánta, residiert heute wieder in einem Teil des Schlosses.<p>Wie folgenreich die Teilung Europas für diese Region war, stellt das Burgenländische Geschichtenhaus in Bildein an der Grenze zu Ungarn anhand eines fünf Kilometer langen "Grenzerfahrungsweges" unter anderem mit Labyrinth, Schützengräben und einer Bunkeranlage plastisch dar. Das "Dorf ohne Grenzen", wie sich der Ort nennt, "steht heute für Offenheit, Aufgeschlossenheit und Toleranz", bekräftigt der ungarische Historiker Zoltán Szabadfi, der den Weg betreut.<p>"Die strenge Bewachung der Staatgrenze über vier Jahrzehnte schuf eine große Distanz zwischen jenen Menschen, die einst Freunde, Verwandte oder Nachbarn waren", fährt er fort. Die 246 Kilometer lange Sicherungsanlage vom Typ Sz-100 war im Laufe der Zeit an vielen Stellen durchlässig geworden, weil die Sowjetunion keine Einzelteile mehr lieferte. Der Nachschub an rostfreiem Stahl konnte am Schluss groteskerweise nur durch teure Westimporte sichergestellt werden. Bereits im Mai 1989 begannen Grenztruppen beider Länder mit dem gemeinsamen Abbau.<p>Dennoch hält sich bis heute ein pannonisches Zusammengehörigkeitsgefühl, etwa in der Familie Michlits, die in Pamhagen/Pomogy lebt und Weinbau, Viehzucht und Getreideanbau betreibt. "Zweisprachigkeit war bei uns lange Zeit die normalste Sache der Welt", bekräftigt Werner Michlits junior, der mit seinen Brüdern Johannes und Lukas dies- und jenseits der Grenze über 2000 Hektar verfügt. Daran will er anknüpfen und schickt seine Kinder in die örtliche Waldorfschule, wo sie auch die Sprache der Nachbarn lernen. "Denn wir sind ja mehr Ungarn", fügt er augenzwinkernd hinzu.<p>Den größen Teil des Grundbesitzes hatten die Eltern nach der Wende jenseits der Grenze erworben. "Die Preise waren damals günstig, kaum jemand wollte weiter Landwirtschaft betreiben, wir waren deshalb dort gerne gesehen." Inzwischen habe sich der Wind allerdings gedreht: Seit zwei Jahren müsse er immer wieder feststellen, dass der Empfang im Nachbarland zunehmend frostig geworden sei.<p>

Organisch gewachsen

<p>Wie pannonische Dörfer früher einmal aussahen, davon vermittelt das private Freilichtmuseum in der Ortschaft Mönchhof/Barátfalu eine Vorstellung. Joseph Haubenwallner erbaute dort mit befreundeten Handwerkern ein ganzes Dorf, die meisten Gebäude standen früher in Mönchhof und sollten abgebrochen werden.<p>Haubenwallner zerlegte sie und baute die Wohnhäuser, Werkstätten und Geschäfte auf seinem Grundbesitz originalgetreu wieder auf. "Schon als Kind war ich begeisterter Sammler", bekennt Haubenwallner. Es habe ihm das Herz gebrochen, dass im Seewinkel durch Modernisierung ein Dorf nach dem anderen seinen Charakter verliere. "Ein fertiges Konzept hatte ich nie, mein Dorf ist organisch gewachsen", versichert der Allround-Handwerker selbstbewusst. Inzwischen hat er sein Lebenswerk mit einer eigenen Dorfkirche gekrönt, der Messwein stammt aus dem Rebgarten beim Pfarramt.<p>Besonders stolz ist der Burgenländer auf seine schwarze Madonna in der Kirche. Die dunkelhäutige Marie stamme von Zigeunern, erzählt er, eingetauscht habe er sie gegen ein Fernsehgerät.

Thomas Veser, geboren 1957, lebt als Journalist in Konstanz.