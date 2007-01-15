Zwei Prozent des Welthandels mit Plagiaten

Die Autoren der Studie schätzen laut dem Bericht, dass weltweit weniger als 176 Milliarden US-Dollar (rund 136 Milliarden Euro) mit Fälschungen umgesetzt werden. Das entspräche nur rund zwei Prozent des Welthandels. Sie geben zu bedenken, dass auf Grund von Erhebungsproblemen der Zollbehörden alle Berechnungen Schätzungen bleiben müssten. Der neue Wert liege deutlich unter bisherigen Schätzungen, die von einem jährlichen Handelsvolumen mit gefälschter Ware von 500 bis 600 Milliarden Dollar ausgingen.



In einer Umfrage unter Zollbeamten aus 50 Staaten gaben laut "FTD" mehr als die Hälfte aller Befragten an, dass der Handel mit Fälschungen zugenommen habe. Besorgt habe sich die OECD über die schädlichen Auswirkungen von Produkt- und Markenpiraterie bei Lebensmitteln und Arzneien gezeigt. Auch gelänge es den Piraten vermehrt, ihre Produkte in legale Vertriebskanäle zu schmuggeln. Das organisierte Verbrechen spiele eine zentrale Rolle beim Vertrieb der Ware.



Wissen: Plagiate



Unter dem Namen "Plagiate" sind unterschiedliche Arten von Fälschungen zusammengefasst:



- Produkt-Plagiate besitzen einen geringfügig geänderten Markennamen. Teilweise verbergen sich dahinter Produkte, die es vom Originalhersteller gar nicht gibt.



- Sklavische Fälschungen sind der Versuch, das Original genau zu kopieren. Die Verpackung sowie der Markenname sind häufig gleich. Bei kosmetischen oder pharmazeutischen Produkten sind die Inhaltsstoffe möglicherweise sogar identisch.



- Klassische Fälschungen benutzen eine identische Verpackung und den Namen des Herstellers. Die Inhaltsstoffe sind minderwertig, nicht vorhanden oder sogar gesundheitsschädlich.



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+++ Aktion Plagiarius



(Quellen: APA, Financial Times, Wikipedia)