Zweite Chance an der Abend-AHS

Das "Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium und Wirtschaftskundliche Bundesrealgymnasium für Berufstätige", kurz auch "Abend-AHS Wien" genannt, erhielt den "Luitpold Stern Preis". Die"Arbeitermittelschule" wird von mehr als 1.000 - tagsüber arbeitenden - Schülern, die die Matura "in Angriff nehmen", frequentiert. Eine, die ihr Ziel erst kürzlich erreicht hat, ist die 34-jährige Rechtsanwaltgehilfin Ursula Purgina.



"Diese Schule hat mir in meinem Leben und Beruf neue Chancen eröffnet", sagt die frischgebackene Maturantin, die nun das JusStudium "angehen" wird. Das Reifezeugnis kann man an der "Abend-AHS Wien" auch via Fernstudium erlangen.



"Auch Schulabbrecher nützen bei uns im zweiten Bildungsweg diese Chance. Und das mit großem Erfolg", betont Direktor Oskar Achs, der "besonders stolz auf die in den letzten Jahren umgesetzten Neuerungen" - etwa die modulare Oberstufe mit individuellen Wahlmöglichkeiten - ist. "Konsumiert" werden kann die "Arbeitermittelschule" ab dem 17. Lebensjahr. "Ein idealer Zeitpunkt, zumal sich jeder Mensch zu einem anderen Zeitpunkt zum Lernen berufen fühlt", unterstreicht die Pädagogin Brigitte Jezik.