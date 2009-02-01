Zwerge im Schnee

Wien ist zwar prinzipiell nicht gerade prädestiniert für verschneite Hänge, aber hin und wieder gibt es sie ja doch,



diese Tage, an denen sogar in der Hauptstadt so viel Schnee liegt, dass es die Kinder kaum erwarten können, die Rodelhügel in der Umgebung unsicher zu machen.

Die kleinen Tester hatten sichtlich Spaß. © www.pessenlehner.com

Längst steht dafür nicht mehr nur die gute alte Holzrodel mit weichem Stoffbezug zur Verfügung. Die Wintersportbranche liefert in regelmäßigen Abständen immer neue und noch mehr Spaß versprechende Alternativen.



Das "Wiener Journal" wollte wissen, was davon eigentlich bei der Zielgruppe ankommt, und ließ deshalb eine Horde Zweitklässler verschiedenste Sportgeräte ausprobieren. Zur Verfügung gestellt wurden uns die Testobjekte freundlicherweise von Intersport Eybl im Wiener Columbus-Center (10., Favoritenstraße 71). Zur Auswahl gab es drei verschiedene Rodeln - eine klassische Familienrodel aus Holz, eine Freizeit-Rennrodel und ein Modell aus Kunststoff - sowie einen Lenkbob, einen sogenannten Zipfelbob, einen Rutschteller und ein Luftkissen.



Bergab wie ein Tornado

. . . so wie der Zipfelbob. © www.pessenlehner.com

Was den Spaßfaktor betrifft, so haben die Hersteller mit dem Luftkissen namens Tornado auf jeden Fall ins Schwarze getroffen. Den Kindern taugte es sichtlich, sich bäuchlings



den Testhügel hinunterzustürzen. Über eine lange Rodelbahn, wie etwa jene am Semmering oder am Preiner Gscheid (siehe unten), würden wir die Achtjährigen damit allerdings nicht alleine hinunterfahren lassen. Denn schon auf einer nicht präparierten Strecke entwickelt der Tornado dank seiner breiten und glatten Auflagefläche eine ordentliche Geschwindigkeit. Gesteuert wird mittels Gewichtsverlagerung, Knie- und Schuhspitzeneinsatz. Für ein gleichmäßiges Gleiten sorgen kleine Rillen an der Unterseite.



Bequeme Lenkung

Der UFO-Rutschteller ist eine lustige Alternative auf dem Rodelhang . . . © www.pessenlehner.com

Auch der Lenkbob hat sich einmal mehr bewährt. Vor allem, wenn die Schneelage bereits zu wünschen übrig lässt, ist er gegenüber der Rodel mit ihren Metallkufen klar im Vorteil. Und er ist auch um einiges leichter zu tragen - kein unwesentlicher Faktor, wenn man mit Kindern im Schnee unterwegs ist.



Kufen aus Metall

Ideal für schnelle Abfahrten auf der Naturrodelbahn: die Rennrodel. © www.pessenlehner.com

Leicht und handlich ist auch die Schlittenvariante aus Kunststoff, die selbst kleinere Kinder mühelos tragen können. Dank Metallkufen ist sie auch auf längeren Strecken eine echte Alternative zum stabil laufenden



Klassiker aus Holz. Gleichzeitig hat sie dadurch aber auch



denselben Nachteil: Wenn der Untergrund nicht fest genug ist, bleibt sie stecken. Wer schon groß genug ist, dass er erstens die Füße vorne an der Kufe ordentlich abstützen kann und zweitens auch bei höheren Geschwindigkeiten die Übersicht behält, kann sich auf eine Rennrodel setzen. Hier ist man nicht aufrecht unterwegs, sondern liegt auf dem Rücken, ganz wie die Profis. Kinder ab zwölf Jahren sollten eigentlich keine Probleme damit haben, auf der Rennrodel auch eine richtige Bahn hinunterzufahren.



Unsere jüngeren Tester mussten sich aus Sicherheitsgründen mit dem Hang hinter dem Schulhaus begnügen, auch wenn sie freilich lieber eine präparierte Naturrodelbahn hinuntergedüst wären.



Abwechslung zwischendurch

Ideal für weichen Untergrund: der Bob aus Kunststoff. © www.pessenlehner.com

Das Angebot an Sportgeräten zum Bergabfahren ist allerdings noch weit vielfältiger: So hatten wir auch einen Rutschteller dabei. Wer darauf sitzt, kann eigentlich nur hoffen, dass Fortuna ihm beisteht und die rutschende Untertasse in die gewünschte Richtung lenkt.



Alles dreht sich, alles bewegt sich, und die kleine Testerin quietscht vor Vergnügen - weil sie weiß, dass das Schlimmste, das ihr hier auf dem Testhügel passieren kann, ein Kipper auf die Seite in den Schnee ist. Und der ist zum Glück an diesem Tag schon sehr weich. Auf brettlhartem Untergrund kann der Teller allerdings hohe Geschwindigkeiten entwickeln. Und dann wäre er fast so gefährlich wie die sogenannten Snow Tubes. Diese Rodelreifen sind nämlich kaum bis gar nicht lenkbar, und eine unkontrollierte Abfahrt kann fatale Folgen haben. Weshalb wir sie erst gar nicht in den Test aufgenommen haben.

Leichter zu tragen als die Holzversion, aber genauso mit Metallkufen ausgestattet ist die Rodel aus Kunststoff. © www.pessenlehner.com

Sehr wohl mit dabei war dafür der sogenannte Zipfelbob. Kaum größer als der Hintern, mit dem man darauf sitzt, hat er vorne einen Stiel, der für die Lenkung gedacht ist. Allerdings braucht es dafür einige Übung, denn die ersten Testabfahrten verliefen eher unkontrolliert. Egal, den Kindern hat es Spaß gemacht - schließlich gehört ein kleiner Husarenritt, bei dem es einen über sämtliche Unebenheiten im Gelände schupft, ja auch irgendwie dazu. Zumindest, solange es nicht weh tut. Denn, das lernt man schnell, wenn man Kindern beim Rodeln zuschaut, Spaß macht es ihnen vor allem, wenn es nicht nur ruhig dahingeht.



Kopfschutz muss sein

Der Klassiker: die gute alte Holzrodel. © www.pessenlehner.com

Freilich sind auch die begnadetsten Rodler und Bobfahrer nicht vor Stürzen gefeit. Und damit ein etwaiger Crash keine bösen Folgen hat, lautet das oberste Gebot: maximale



Sicherheit. Skihose und Skijacke sind deshalb ebenso dringend anzuraten wie ordentliche Handschuhe und feste Schuhe. Und auch ein Skihelm kann nicht schaden - qualitativ hochwertige Modelle, die auch cool aussehen, gibt es ab 50 Euro im Sportfachhandel. Unsere jungen Tester hat der Kopfschutz jedenfalls nicht gestört. Im Gegenteil: Am Ende wollte einer den ausgeborgten Helm gar nicht mehr zurückgeben. Für eine Abfahrt mit dem Tornado sind zudem Ellbogen- und Knieschützer empfehlenswert.

Rodelhügel in Wien

3., Schweizergarten bei Heeresmuseumstraße,



50 m



10., Volkspark Laaerberg, 70 m



10., Kurpark Oberlaa, 250 m



10., Löwygrube, 260 m



10., Heuberggstetten, 300 m



11., Lorenz-Reiter-Straße, 60 m



11., Luise-Montag-Park, 70 m



11., Huttererweg, 65 m



11., Muhrhoferweg, 70 m



12., An den Eisteichen, 80 m



12., Tivoligasse/Grünbergstraße



(Marillenalm), 150 m



13., Wlassakgasse/Nazarenerwiese, 110 m



13., Roter Berg, 120 m



14., Lagerwiese Wolfersberg, 200 m



15., Rohrauerpark, 70 m



18., Pötzleinsdorfer-Schloßpark, 75 m



19., Hintergärtengasse/Hohe Warte, 90 m



21., Gruam (Freiligrathplatz), 50 m



21., Wasserpark, 80 m



21., Haspingerplatz, 70 m



21., Luckenschwemmgasse, 60 m



21., Denglerpark, 60 m



21., Kürschnergasse/Wassermanngasse,



80 m



21., Pastorstraße ggü. 29, 80 m



21., Pastorstraße/Dopschstraße, 70m



21., Josef-Grössing-Park, 160 m



22., Donaupark/Kaffeehaushügel, 100 m



22., Badeteich Hirschstetten, 50 m



22., Hirschstettner Aupark, 60 m



22., Melangasse, 50 m



23., Friedtjof-Nansen-Park, 60 m



Rodelbahn Galitzinberg-Steinbruchwiese



1160 Wien, Ottakringer Wald, 650 m



Telefon: 01/4000-97200

RODELBAHNEN IN NIEDERÖSTERREICH

Rodelstraße in Pfaffstätten bei Baden:



bei Baden, 45 Minuten Aufstieg zur Prokschhütte, Telefon: 0664/5230779



"Zau[:ber:]g Erlebnisrodelbahn" am Semmering:



3 km (Flutlichtanlage, Rodelverleih), Telefon: 02664/8038, Internet: www.hirschenkogel.at



Rodelbahn Stuhleck:



Bundesstraße 16, 8684 Semmering, Telefon: 03853/270, E-Mail: tourismus@spitalamsemmering.com



Rodelverleih: Sport Buchebner, Telefon: 03853/229 16, Internet: www.spitalamsemmering.com



Panoramarodelbahn Preiner Gscheid/Rax:



700 m bis 1 km (Rodelverleih), Telefon: 0676/4629264, Internet: www.tiscover.at/reichenau.noe



Naturrodelbahn Göstling/Ybbs:



1 km, Telefon: 07484/50 20-19



Naturrodelbahn Lackenhof am Ötscher:



800m (Rodelverleih bei Intersport), Telefon: 07480/200 20



Naturrodelbahn im Naturpark Buchenberg:



900m, Telefon: 07442/554 58



Naturrodelbahn "Kothal-Oberrehau":



Opponitz (Oberes Ybbstal), 1,5 km (auch Nachtrodeln), Telefon: 07444/7246 oder 0664/153 08 87



Naturrodeln in Loich (Pielachtal):



300 m und 400 m, Telefon: 02722/7309-25