Zwetschken-Kuchen und Green Smoothie

Der Trend zum Veganismus verändert die Kochausbildung - hier einige Rezepte, die von Kochlehrern erprobt wurden:



Gemüse-Smoothie<br style="font-family: arial; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /> Petersilie, Karotten, Äpfel, Salatblätter, junger Spinat, Mango, Amaranth, Agavensirup und Mineralwasser in einem Mixer pürieren, in hohen Gläsern servieren.



Marzipan-Zwtschken-Kuchen (8 Portionen)<br style="font-family: arial; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /> Für eine 24 cm Form<br style="font-family: arial; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" />

Zutaten:

für den MÜRBTEIG: 450 g Mehl, 150 g Zucker, 4 TL Backpulver, 190 g vegane Margarine, 4 EL Wasser



für die CREME: 150 g Marzipan, 1 Pkg. Vanillepuddingpulver, 500 ml Sojamilch, 2 EL Zucker



300 g Zwetschken, Staubzucker<br style="font-family: arial; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /> <br style="font-family: arial; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /> Für den Teig Mehl, Zucker und Backpulver mischen. Wasser dazugießen und kalte Margarine stückchenweise untermischen. Teig gut durchkneten und in Frischhaltefolie gewickelt 1 Stunde kaltstellen. 2/3 des Teiges gleichmäßig in die eingefettete Form drücken. Ränder machen.



Für die Creme das Marzipan grob reiben. Das Puddingpulver mit 100 ml Sojamilch und Zucker verrühren. Die restliche Sojamilch zum Kochen bringen, das angerührte Puddingpulver dazugeben und unter ständigem Rühren einmal aufkochen lassen. Von der Herdplatte nehmen und Marzipan unterrühren bis es aufgelöst ist. Etwas abkühlen lassen und dann auf dem Teigboden verteilen.



Zwetschken entkernen und eng nebeneinander auf die Creme setzen. Dann den restlichen Teig krümelig über den Zwetschken verteilen. Kuchen bei 180° 30 Minuten backen. Mit Staubzucker bestreuen.<br style="font-family: arial; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" />

Buchtipp: Wir kochen vegan. Veganer Genuss für die ganze Familie. Melanie und Siegfried Kröpfl, Krenn Verlag 2013.