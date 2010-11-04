Zwickmühle Zeugungsstreik

Bei allem Verständnis für die Nöte von Männern. In der Realität sind es meist nicht die männlichen Elternteile, die Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich lösen müssen. Und da lautet die Frage für Frauen oft Beruf ODER Familie. Details zu Beruf UND Familie sind da schon ein Luxusproblem. Denn muss die berufstätige Mutter - und selbstverständlich ist es meist sie - nach Hause zum kranken Kind, lassen Kommentare meist nicht auf sich warten. "Sie sind hier nicht als Mutter angestellt", soll schon manchem Kollegen über die Lippen gegangen sein. Als Ebensolcher Jahre später als Wochenend-Papa Termine mit "Da hab ich die Kinder" abwinkte, sorgte das dann auch für Kommentare: "Jö, so ein lieber Papa, wie der sich kümmert." Solange solche Szenarien am Arbeitsplatz nach wie vor denkbar sind, bleibt nur ein Kommentar: Ihre Sorgen möchten wir haben.



Siehe auch:Immer mehr Männer verzichten auf Kinder