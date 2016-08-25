Zwieback gegen Apokalypse

Angstlust-Import aus Deutschland: Innenminister Thomas de Maizière hatte offenbar wenig Sinn für das richtige Timing und stellte ein - übrigens durchaus vernünftiges - neues Zivilschutzkonzept zum unvernünftigen Zeitpunkt vor. Er tat es nach dem Muster des guten alten Witzes aus der Telegramm-Zeit: "Macht euch schon mal Sorgen. Details folgen."



De Maizière ging mit seinen Plänen just zu einem Moment an die Öffentlichkeit, in dem die Menschen in Deutschland verunsichert sind wie lange nicht. In den sozialen Netzwerken wurde über Hamsterkäufe gewitzelt, so manche Deutschen fragten sich, was der Innenminister denn wisse, wovon sie, die Bürger, noch nicht unterrichtet seien. Bereitet sich die Bundesregierung in Berlin auf die Apokalypse vor? Oder droht gar noch Schlimmeres? Und so wurden in den Köpfen vieler deutscher Bürger aus einem trockenen Zivilschutzkonzept wilde Panikmache und irreführender Alarmismus.



Das Dumme ist: In den hysterisierten Gegenwartsgesellschaften lassen sich ernste Themen wie Notfall-Vorsorge offenbar nicht mehr emotionslos diskutieren. Es versteht sich von selbst, dass es vernünftig ist, die Ratschläge der Checkliste der "Helfer Wiens" zu beachten und einen kleinen Notvorrat an Zwieback und anderen Lebensmitteln, Medikamenten sowie Licht- und Energiequellen anzulegen. Wenn die Behörden an derartige Checklisten erinnern, bedeutet das nicht, dass der Weltuntergang bevorsteht.



Und dass Länder wie Deutschland, Österreich oder Italien dem Zivilschutz höhere Bedeutung beimessen, ist aufgrund der alten - siehe Erdbeben in Amatrice, Italien - und neuen Bedrohungen - etwa mögliche groß angelegte Cyberangriffe auf Strom- und Kommunikationsnetze - durchaus angezeigt. Die Welt ist seit dem Jahr 2001 ein deutlich gefährlicherer Ort geworden: Krieg von der Ukraine bis Syrien, Terrorbedrohung durch den IS, die immer deutlicher zutage tretenden Folgen des Klimawandels, die bis heute nicht verdaute Wirtschaftskrise, die zur Eurokrise und weiter zu einer Demokratiekrise metastasiert ist. Immer komplexere Kommunikations- und Infrastruktursysteme sind zugleich anfälliger für Störungen und Hacker-Attacken.



Notvorräte sind also vernünftig.



Was aber offenbar ebenso vonnöten ist, ist ein Notvorrat an Vernunft, klarem Denken und Angstfreiheit.