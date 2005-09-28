Zwillinge greifen nach der Macht

Lech oder Jaroslaw? Schon als Jacek und Placek in dem Jugendfilm "Von zweien, die den Mond stehlen wollten" waren die Kaczynski-Brüder kaum voneinander zu unterscheiden. 40 Jahre später greifen sie nach den höchsten Ämtern in Polen. Lech Kaczynski (der mit dem Muttermal auf der Wange, links) kandidiert für den Posten des Staatspräsidenten. Sein Zwillingsbruder Jaroslaw könnte Polens Premier werden. Ihre Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wurde bei der Parlamentswahl am Sonntag stärkste Kraft. Die konservative Fraktion erhielt laut Endergebnis 26,99 Prozent der Stimmen. Die wirtschaftsliberale Bürgerplattform (PO) bekam 24,14 Prozent. Drittstärkste Partei wurde Samoobrona (Selbstverteidigung). Die Regierungspartei SLD (Bündnis der Demokratischen Linken) stürzte von mehr als 40 auf 11,31 Prozent ab. ap