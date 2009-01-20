Zwischen Fiktion und Wirklichkeit

Penny und Bolt sind junge Schauspieler, die von einem charakterlosen Manager zwischen Film- und Fototerminen jongliert werden - wobei sich Hollywood ehrlich und schonungslos entblößt und seine Kompromisslosigkeit im Filmgeschäft offenbart. Erst als Bolt den Aufnahmen entflieht und das Mädchen daraufhin kündigt, beginnt für beide das wahre Leben. Feinfühlig Regie führte der Amerikaner John Lasseter, der seine ersten Erfolge bei der Ars Electronica in Linz gefeiert hat.