Zwölf Sphingen aus dem Sand

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Von WZ Online
Nahe der berühmten Tempelanlage im ägyptischen Karnak sind zwölf Sphinxstatuen entdeckt worden. Die Werke stammten aus der Zeit von Pharao Nektanebos I (380 bis 362 v.).
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Die Plastiken standen entlang eines alten Weges, der zur Sphinx-Allee von Karnak führt.
Wie die ägyptische Altertumsbehörde mitteilt wurden bei den Ausgrabungen auch Gegenstände aus der Römerzeit freigelegt, darunter eine Ölpresse und Tongefäße.
Die von Sphinxstatuen gesäumte Straße zwischen den Tempelanlagen von Luxor und Karnak wurde vor rund 3400 Jahren von Pharao Amenhotep III. gebaut.