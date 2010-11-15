Zwölf Sphingen aus dem Sand

Die Plastiken standen entlang eines alten Weges, der zur Sphinx-Allee von Karnak führt.



Wie die ägyptische Altertumsbehörde mitteilt wurden bei den Ausgrabungen auch Gegenstände aus der Römerzeit freigelegt, darunter eine Ölpresse und Tongefäße.



Die von Sphinxstatuen gesäumte Straße zwischen den Tempelanlagen von Luxor und Karnak wurde vor rund 3400 Jahren von Pharao Amenhotep III. gebaut.