Zypern droht der Türkei Blockade an

Wenige Wochen vor dem geplanten Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei pocht Zypern auf eine Antwort der EU auf die Erklärung Ankaras, türkische Häfen und Flughäfen nicht für zypriotische Schiffe und Flugzeuge öffnen zu wollen. Die Einigung auf eine Gegenerklärung ist Voraussetzung für die Festlegung des Verhandlungsrahmens.



Doch wenn sich die Türkei weiterhin weigere, die griechisch-zypriotische Regierung anzuerkennen, bedeute dies, "dass die Beitrittsverhandlungen nicht am 3. Oktober beginnen werden", erklärte Regierungssprecher Kypros Chrysostomides in Nikosia. Von einem Veto Zyperns wollte er allerdings nicht sprechen. Am Vortag hatten sich Frankreich und das EU-Vorsitzland Großbritannien darauf geeinigt, dass die Türkei Zypern vor dem EU-Beitritt aber nicht schon vor Beginn der Verhandlungen anerkennen müsse.